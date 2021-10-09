Лавка Воска

Контейнерный воск предназначен для изготовления свечей в контейнерах (банках, стаканах, бокалах, кашпо). Он более маслянистый по своему составу, но так же подходит и для аромасаше и аромаплиток.



Формовой воск предназначен для свечей, извлекаемых из форм (силуэты, баблз, столбовые свечи и т.п.). Он более плотный, и в процессе застывания не крошится по стенкам формы, а ,наоборот, приобретает гладкую и твердую поверхность. Также он имеет увеличенное время горения, что играет важную роль при изготовлении формовых свечей.