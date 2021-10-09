Лавка Воска
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Соевой воск

Контейнерный воск, фитиледержатели, фитиль хлопковый, стикеры, формы для аромасаше, аксессуары для свечей, белые упаковочные коробки

воск для контейнерных, массажных свечей, аромасаше и аромаплиток, фитилидержатель для хлопковых и деревянных фитилей

Доставка
Отправка вашего заказа возможна 3мя транспортными компаниями:
1
2
3
СДЭК
Почта РФ
ТК ПЭК
Стоимость доставки до вашего города рассчитывается сразу при оформлении заказа
Сумма доставки рассчитывается индивидуально с каждым клиентом по электронной почте после
оформления заказа
Предпочтителен для оптовых заказов воска выше 20 кг, сумма доставки рассчитывается индивидуально с каждым клиентом по электронной почте после оформления заказа
!
Срок комплектации вашего заказа: 2-4 рабочих дня

Доставка по РФ: СДЭК, Почта РФ, ТК ПЭК

Вопросы
Да, конечно! Здесь вы можете увидеть интересующую вас документацию – паспорт качества, сертификат и тд).
Да, конечно! Здесь вы можете увидеть интересующую вас документацию – паспорт качества, сертификат и тд).
Lavka Voska
О нас
Местонахождение – РО, г. Аксай
Почта для оформления заказов
и вопросов soywaxmsk@gmail.com
Мы рады, что вы выбираете наш магазин снова и снова!
@lavka_voska
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